TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu ! Erdoğan da katıldı

TBMM Genel Kurulu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı. Oturuma Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır." dedi.

Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yönelik en kirli tertiplerden birisi olarak tarihe geçen 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğiyle mağlup edildiğini kaydetti.

Bu hain ve kanlı tertibin mağlup edilmesi için canlarını feda eden şehitlere rahmet ve yaralanan gazilere sıhhat ve hayırlı bir ömür dileyen Şentop, milletin o geceki fedakarlığı ve vatanperverliği asla unutmayacağını vurguladı.

Meclis'te 15 Temmuz gerginliği !

15 Temmuz'u, "Türkiye'ye ve millete yönelik en büyük suikastleri ihtiva eden menhus darbe geleneğinin son ve en kanlı halkası" olarak değerlendiren Şentop,"Planlayıcılarını, uygulayıcılarını ve gayesini çok iyi bildiğimiz 15 Temmuz darbe girişimi, ait olduğu geleneğin diğer örnekleri gibi doğrudan doğruya milletimizi ve istiklali tam idealimizi hedef almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yılında, Gazi Meclis'te toplanmanın çok büyük bir önem taşıdığına işaret eden Şentop, "Zira, hepimizin şuurla farkında olması gereken husus, darbelerin ve darbe girişimlerinin sadece iktidarı değil, topyekun milleti, ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldığıdır. Bu yüzden, darbecilere ve darbeciliğe yönelik mücadelede en ufak tavizin büyük bedellere yol açacağını zihinlerimizden çıkarmamalıyız. Darbeci anlayışın bu ülkede yaptıkları ve hususen 15 Temmuz gecesi yaşananlar göz önüne alındığında, darbecilere ve darbelere ilişkin tavrın ne olması gerektiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır." diye konuştu.

15 Temmuz gecesinin, millete kasteden güruhun ve siyasi macerasının ibretle üzerinde durulması gereken birçok yönünün olduğunu belirten Şentop, "FETÖ diye adlandırdığımız bu güruhun ve sonraki akıbetinin verdiği en önemli derslerden birisi, yabancı güçlere ve onların desteğine dayanarak Türkiye'de iktidar arayışında olmanın neticesiz kalmaya mahkum olduğudur. Geçmişte de bu yola sapanlar, bu yöntemle hükmünü yürütmek ve başarılar elde etmek isteyenler olmuştur. Muhtemeldir ki bundan sonra da böyleleri olacaktır. Ne var ki bu yol, çıkmaz sokaktır ve milletimiz, sırtını Türkiye dışındaki odaklara, güçlere ve yapılara dayayanları er geç tasfiye ve mağlup eder." ifadesini kullandı.

"FETÖ HER ÜLKE İÇİN BİR TEHDİT"

Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesi gerçek yüzünü ve iş birlikçi karakterini şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermiş olan FETÖ’ye karşı başarılı bir mücadele yürüttüğünü kaydeden Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni nesil bir terör örgütü olan ve her kılığa girebildiğini, her olayı tahrif edebildiğini birçok defa göstermiş olan bu örgütün hangi uluslararası amaçlara hizmet ettiği açıktır. Bu terör örgütünü sadece Türkiye için tehdit saymak kafi değildir. Terörün küreselleştiği bir zamanda, FETÖ'nün her ülke için, özellikle de Türkiye ile yakın bağları olanlara yönelik bir tehdit olduğunu asla unutmamak gerekir. Türkiye'nin yaşadığı ve 15 Temmuz gecesi zirveye çıkan tecrübeyi bu örgütün kendine hayat alanı bulmaya çalıştığı her dost ülkeyle paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz."

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz gecesi iradesine sahip çıkan vatandaşlar ve görevi başındaki emniyet güçlerine ateş açabilecek kadar cani olduğunu gösteren bu terör örgütüne karşı, darbe gecesi oluşan mutabakatın devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

Terör örgütü FETÖ'nün, her kılığa girebilen, her kisveyle görünebilen bir istihbarat ve cinayet çetesi olduğunu, bu örgütün girmeyi en çok sevdiği kılığın, masum, mazlum ve sade vatandaş görüntüsü olduğuna işaret eden Şentop, terör örgütüne karşı, örgütün her kisveye girebilen yapısını unutmadan hukuk içinde kalarak, mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Mustafa Şentop, Milli Mücadele'nin 100'üncü yıldönümünün idrak edildiği bu yılda 15 Temmuz darbe girişiminin anılmasının derin anlamları olan bir tevafuk olduğuna dikkati çekerek, "Şunu peşinen belirtmeliyiz ki 100 yıl önce vatanımızı işgal, milletimizi esir etmek isteyen düşman, 15 Temmuz darbe girişiminin atasıdır ve her ikisinin de gayesi aynıdır. Bu sebeple, 15 Temmuz darbesini, muhteris ve sapkın bir çetenin iktidar arayışı değil, malum güçlerin Türkiye'yi zapt etme teşebbüsü, bunu da iş birlikçiler eliyle yapma çabası saymak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Üç hafta önce Amasya Tamimi'nin 100'üncü yıldönümünü andıklarını anımsatan Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Amasya Hükümet Konağı'nın balkonundan halka yaptığı "Amasyalılar, düşmanların Samsun'dan yapacağı herhangi bir huruç hareketine karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterirse bütün evlerimize, mallarımıza ateş verecek ve vatanı bir harabezara çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim. Zaferi kazanacağız, vatan kurtulacaktır." şeklindeki konuşmasını hatırlattı.

Amasyalıların, Gazi Mustafa Kemal'in bu sözlerine "Bütün Amasyalılar, emirlerinizi bekliyor Paşam" şeklinde cevap verdiğini dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"İşte bugün andığımız ruh, imrendiğimiz cesaret, örnek aldığımız kararlılık ve gençliğimizin kuşanması gereken şuur, kahraman Amasya halkının verdiği bu cevapla aynı imandan beslenen 15 Temmuz direnişinde aranmalı ve bulunmalıdır. Amasya Tamimi'nden başlayarak bugüne kadar gelen yalnızca işgale direniş ruhu değildir. Aynı zamanda bu direnişin ancak milletle ve onun iradesine dayanarak yapılabileceği fikri, Milli Mücadele'den bugüne miras kalan ve milletimizde karşılığı olan bir hususiyettir. Nitekim, Amasya Tamimi'nde, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' kararı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkıp meydanları hainlerden temizleyen aziz milletimizin o geceki direnişiyle bir kez daha tahakkuk etmiştir. Bu sebeple İzmir'e doğru suyun çatlağa akışı gibi koşturan 100 yıl önceki süvarimizle 15 Temmuz gecesi selaların gölgesinde tankı durdurmaya çalışan şehit, aynı millet ruhunun farklı zamanlarda ortaya çıkmış mücessem halidir."

"Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır." diyen Şentop, konuşmasına şöyle devam etti.

"100 yıl önce, memleketin bir kısmı işgal altındayken milletimizi harekete, ordularımızı taarruza geçiren, "İlk hedefiniz Akdeniz'dir! İleri!" emri, hala diridir, etkilidir ve lüzumu halinde yerine getirilmesi mecburi bir vazifedir. 100 yıl önce manda ve himaye peşinde koşanlara rağmen 'Tam bağımsızlık' iradesinde olanlar nasıl kazandıysa, bugün de aynısı olacaktır. Türkiye büyük bir devlettir. Kendisine dostane uzatılan her eli sıkmaya, adalete dayalı her teklifi müzakere etmeye ve milletinin şerefini hesaba katan her teklifi kabule hazırdır. Aksine tavırların ve dayatmaların bu Yüce Kapıda alıcısı yoktur, olmayacaktır."

"MİLLETVEKİLLERİ PARTİ AYRIMINI BİR TARAFA BIRAKARAK MÜCADELE ETTİ"

Mustafa Şentop, 15 Temmuz gecesi bombaların hedefi haline gelen Meclisten ayrılmayan, parti ayrımını bir tarafa bırakıp hain darbeye karşı duran milletvekillerine, darbeye karşı net bir duruş ortaya koyan siyasetçilere ve siyasi parti yöneticilerine şükranlarını sundu.

Şentop, darbeci çeteye karşı cesaretle ve dirayetle hareket eden, darbecilerin gasbettiği ve milleti bombalayan uçak ve helikopterler için 'vur' emri veren dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ı saygıyla selamladığını belirtti. Mustafa Şentop, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman başta olmak olmak üzere, hem Mecliste hem de illerinde darbe girişimine karşı duran milletvekili arkadaşlarının, gazi Meclisin şanına ve mirasına layık bir tavır gösterdiklerini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine karşı basiretli ve cesur liderliğiyle milleti ve ülkeyi karanlıktan çıkaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarını sunan Şentop, "O gece, Türkiye'yi, iradesini ve istikbalini korumak için mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnetle ve hayırlı ömür temennimizle selamlıyoruz. Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper, canlarını feda eden ve şehadete yükselen bütün vatan evlatlarını gıptayla, şükranla ve rahmetle anıyoruz." dedi.

Şentop, sözlerini "Vatan bölünmez, Millet yenilmez, Türkiye alt edilemez." diyerek bitirdi.

AK PARTİ'Lİ MUŞ: ÇANAKKALE RUHU 15 TEMMUZ'DA TEKRAR DİRİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türk milletinin, 3 yıl önce caddelerde, sokaklarda, kışlaların önünde tanklara karşı gövdesini siper ettiğini, Meclis'in etrafı tanklarla çevriliyken milletvekillerinin de milletin Meclisinden darbeci hainlere meydan okuduğunu belirtti.

Türk milletinin, tarihi boyunca hiçbir zaman işgale boyun eğmediğini, bağımsızlığını ve istiklalini hiçbir güce teslim etmediğini vurgulayan Muş, "Bu milletin özünde, mayasında vatan şuuru hep var olmuştur. Çünkü inancımıza, geleneklerimize ve anlayışımıza göre vatan, yalnızca üzerinde yaşanılan bir toprak parçası değildir. Vatan, şüheda kanıyla sulanmış aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı" dizelerini hatırlatan Muş, şöyle devam etti:

"İşte onun içindir ki 1915'de düşman askerleri Çanakkale'yi zorladığında bu çelikten iradeye çarpıp büyük bir yenilgi almış ve geri dönmek zorunda kalmıştır. İşte onun içindir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığında, milli mücadelemizin diğer kahramanlarıyla birlikte yayınladığı Amasya Genelgesi'nde, Erzurum ve Sivas kongrelerinde 'Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır.' demiştir. Çünkü bu millete ve onun sahip olduğu milli şuura güvenmiştir."

Türk milletinin, 15 Temmuz 2016'da vatanı işgal etmek isteyen darbeci hainlere geçit vermediğini hatırlatan Muş, Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık destanı yazdığını söyledi. Muş, "O gece Çanakkale ruhu, Kuvayımilliye şuuru 15 Temmuz'da yeniden dirilmiştir. Bu aziz millet, şehitler vermiş, gaziler vermiş fakat vatanını vermemiştir. Bayrağını yere düşürmemiştir. Hain darbecilerin planlarını boşa çıkarmıştır." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ DARBENİN ENGELLENMESİNE ÖNCELİK ETMİŞTİR"

Asker kılığına giren ancak Mehmetçik ile alakası olmayan darbecilerin planının, hükümeti, devleti teslim almak ve milli iradenin yegane tecelligahı olan Meclisin iradesini gasp etmek olduğuna dikkati çeken Muş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu halkı; silahla, tankla, topla, uçakla, mermiyle sindireceklerini sandılar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisini, emniyet binalarını, sokakları ve caddeleri bombalayarak milletimizin cesaretini kıracaklarını zannettiler. Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerinin, polisimizin, askerimizin ve en önemlisi de aziz milletimizin hemen teslim olacağını düşündüler oysa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece tarihe damga vuran şu sözleri hala hafızalardadır, 'Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Milletimizi meydanlara davet ediyorum. Ben de Cumhurbaşkanı olarak meydanlara geliyorum. Kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca bu darbeciler başarılı olamamıştır.' Bu sözler, Türkiye'de tarihin akışında çok önemli bir yere oturmuştur. Darbenin engellenmesinde milletimize öncülük etmiştir."

Mehmet Muş, darbecilerin, 17-25 Aralık'ta yargı ve bürokrasi eliyle başaramadıkları darbe girişimini bu kez silahla yapabileceklerini zannettiklerini fakat Türk milletini tanımayan, bu milletin özündeki cevheri bilmeyen hain darbecilerin yanıldığını vurguladı.

"Bu aziz milletin evlatları 15 Temmuz'da 'önce vatan' diyerek canı pahasına vatanını savunmuştur. Darbeyi çıplak elleriyle durdurmuştur." diyen Muş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) büyük bir çoğunluğunu teşkil eden vatansever TSK mensuplarının, bu hain darbe girişimine iştirak etmediğine dikkati çekti.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir gibi kahraman vatan evlatlarının, darbecilerin karşısına dikilerek, gözünü kırpmadan şehadet makamına yürüdüğünü dile getiren Muş, "Onun içindir ki halkımızın 'peygamber ocağı' olarak nitelendirdiği ve milletimizin göz bebeği olan ordumuzu bu hain darbecilerden ayrı tutuyor ve bu darbecileri asker olarak nitelendirmiyoruz. Keza kahraman emniyet teşkilatımız yani polisimiz de darbecilere karşı yaptıkları operasyonlarla milletimizle birlikte darbeye karşı mücadele etmiştir." dedi.



"TBMM DARBECİLERİN PLANLARINI ALTÜST ETMİŞTİR"

Muş, "O gece, üyesi olmaktan her daim iftihar ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi şanına yakışır bir duruş sergilemiştir. Meclisi açık tutarak, bu kutlu çatı altında darbecilere meydan okuyarak, darbecilerin planlarını altüst etmiştir. Hangi partiden olursa olsun o gece burada olan milletvekillerimiz milletin emanetine sahip çıkmıştır." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı'nda Polatlı'dan top sesleri duyulurken bile yılmayan Gazi Meclisin, 15 Temmuz'da bombaların hedefi olduğunda da dimdik durduğunu ve ikinci kez gazilik mertebesine ulaştığını kaydeden Muş, duvarında "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir." yazan Meclisin, milletin emanetini hiçbir güce teslim etmediğini, Türk milletinin ve Meclisin, tüm dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirtti.

Darbe girişiminden sonra devletin, bu darbeye yeltenen terör örgütüne karşı büyük bir mücadele yürüttüğüne dikkati çeken Muş, "Darbeci hainler ve onların iş birlikçileri tek tek yakalanmış ve yargıya teslim edilmiştir. Bağımsız yargı bu hainlere hak ettikleri cezaları vermeye devam etmektedir. FETÖ ile mücadele elbette tamamen nihayete ermemiştir. Devletimiz büyük bir titizlikle ve teyakkuz halinde bu mücadeleyi sürdürmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Muş, 15 Temmuz'un, milletin kendi iradesine sahip çıkması bakımından bir dönüm noktası olduğunun altını çizerek, "Bundan sonra her kim ki darbeyi, millete silah doğrultmayı aklının ucundan bile geçirirse karşısında topyekun milletimizi bulacaktır." dedi.

Türk milletinin, darbeler dönemini bir daha açılmamak üzere kapattığını söyleyen Muş, "Bundan sonra darbeci hainler demokrasiyi kesintiye uğratamayacak, iktidarları yalnızca sandıkta millet belirleyecektir." ifadesini kullandı.

"BU DARBECİYİ TÜRKİYE'YE TESLİM EDİN"

Muş, 27 Mayıs 1960'dan 15 Temmuz 2016'ya kadar gerçekleştirilen tüm darbelerde, darbe girişimleri ve muhtıralarda hep bir dış destek bulunduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, kalkınmasını istemeyen bazı dış güçler kendi menfaatlerine uymayan hükümetleri devirmek, milli iradeyi akamete uğratmak için bu darbe girişimlerini örtülü bir şekilde desteklemişlerdir hatta 12 Eylül 1980 darbesi sonrası 'Bizim çocuklar başardı' deme cüretini bile göstermişlerdir. Teröre finansman sağlayan ve terörü elinde koz olarak tutan dış güçler, darbecileri maşa olarak kullanmıştır. Darbeciler eliyle Türkiye'ye istikamet çizmeye çalışmışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir kez daha çağrımızı yineliyoruz; 251 şehidimizin katili terör örgütü elebaşını topraklarınızda himaye etmeyin. Bu darbeciyi Türkiye'ye teslim edin. Şu unutulmasın ki hiçbir gerekçe darbeleri meşru kılamaz. Hiçbir gerekçe darbecileri aklayamaz. 'Ama', 'fakat' demeden tüm darbeler ve darbe girişimleri lanetlenmelidir."

"Üç tarafı denizlerle çevrili, toprakları mümbit Anadolu coğrafyasında bulunan ülkemizde paylaşamayacağımız hiçbir şey yok. Bu vatan hepimizin." mesajı veren Muş, Türkiye'nin, 7 coğrafi bölgesiyle, kültürel zenginliğiyle "tıpkı bir mozaiğin parçaları gibi" olduğunu söyledi.

"Bir zincirin birbirini tamamlayan halkaları gibiyiz." diyen Muş, 15 Temmuz'da darbeye karşı sokağa çıkanların, yanındaki kahramanlara "Sen Alevi misin, Sünni misin, Türk müsün, Kürt müsün, Arap mısın?" demediğini, birlikte omuz omuza mücadele verdiğini belirtti.

Bunun, Türk milletini ayakta tutan ruh olduğunu vurgulayan Muş, şöyle konuştu:

"Millet olma bilinci budur. İşte onun için bu milletin binlerce yıldır güçlü devleti vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak bizler de 15 Temmuz gecesi gösterdiğimiz ortak duruşu tüm milli meselelerde devam ettirmeliyiz. Söz konusu olan milletin menfaatleriyse devletimizin ve milletimizin bekası ise terörle mücadele ise tüm siyasi tartışmaları bir yana koyarak ortak bir duruş sergilemeliyiz. Birbirimizi dinleyerek, farklılıklarımızı zenginlik sayarak, tahammül ve hoşgörü içinde bu ülkenin tüm meselelerinde ortak aklı egemen kılabiliriz. 15 Temmuz'da bu milletin ortaya koyduğu milli birlik ve beraberliği siyaset kurumu olarak sürdürebiliriz. Ekonomik, dış politik, siyasi ve sosyal, hangi mesele olursa olsun bunlarla ilgili ortak çözümler üretebiliriz."



"BU RUH BİZLERE REHBER OLMALIDIR"

Dünya zor bir süreçten geçtiğini, bir yanda ticaret savaşları yaşandığını diğer yanda Türkiye'nin, hemen yanı başında Suriye'de cereyan eden ve tüm Ortadoğu'yu saran bölgesel sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını sonuna kadar savunmak için devletimizin attığı kararlı adımlara karşılık hasmane tutumla karşı karşıyayız. FETÖ, PKK-PYD, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele içindeyiz. Unutmayalım ki FETÖ'yü himaye edenler Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD eliyle başka bir operasyona girişme yollarını aramaktadır. Böyle bir ortamda milletvekilleri olarak bizler, bu tehditlere karşı ortak bir bilinçle hareket etmeliyiz. Milletimiz siyaset kurumu olarak bizden bu birlik ve beraberliği bekliyor. Milletimizin 15 Temmuz'da ortaya koyduğu ruh, bizlere rehber olmalıdır. Bizler bu ruhu koruduğumuz sürece, ne dış güçlerin sinsi oyunları, ne de kapalı kapılar ardında milletimize kurulan tuzaklar başarılı olamayacaktır."

CHP'Lİ ENGİN ÖZKOÇ: KİM FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNE DAHA ÇOK YARDIMCI OLMUŞTUR

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, CHP Grubu adına söz aldı.

15 Temmuz'un, Fethullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbe girişimi olduğuna işaret eden Özkoç, milletin ve milletvekillerinin meşru direnme hakkıyla engellendiğini anımsattı.

Özkoç, bu uğurda yaşamını yitiren şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, gazilere minnetlerini iletti.

15 Temmuz darbe girişiminin öncesi ve sonrası bulunduğunu savunan Özkoç, öncesinde dershaneler, yurtlar, Türkçe olimpiyatları, milli eğitimde, orduda, yargıda, iş dünyasında örgütlenme, siyaseti araç olarak kullanma olduğunu öne sürdü.

Özkoç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu biraz daha açacak olursak; bu dönemde kim FETÖ terör örgütüne daha çok yardımcı olmuştur. Cevabını Sayın Cumhurbaşkanı vermektedir: 8 Haziran 2018’de Cumhurbaşkanı, FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını 'ben reddetmem' demektedir. 17 üniversite istediler, okul için yer, yurt dışında destek istediler verdik, Türkçe Olimpiyatları dediler tamam dedik. Oysa ki asıl olay bu değildi. Asıl olay, Balyoz ve Ergenekon davalarıdır, askeri casusluktur, amirallere suikast, Poyrazköy, kozmik oda ve daha niceleridir. FETÖ, uzun yıllardan beri örgütleniyor. Fakat Türkiye’yi tek başına idare eden bir kişi sayesinde hiç bu kadar güçlü duruma kavuşmamıştı. Bir kişinin denetimsiz iktidarı sayesinde, FETÖ darbe girişiminin altyapısını hazırlayan Savcı Zekeriya Öz'ün önü açılıyordu. Öz, 'Arkanda ben varım' diyen dönemin Başbakanı sayesinde darbenin bütün hazırlıklarını elini kolunu sallayarak yapıyordu."

AK PARTİ'Lİ VEKİLLER SIRA KAPAKLARINA VURARAK PROTESTO ETTİ

Özkoç'un bu sözleri, AK Parti milletvekilleri tarafından sıra kapaklarına vurularak protesto edildi. Özkoç, laf atmalara, sıra kapaklarının vurulmasına rağmen konuşmasına ara vermedi.

Ankara'da bulunan CHP ve diğer partilerden milletvekillerinin, 15 Temmuz'da TBMM'ye gelerek, "Öleceksek bu çatı altında ölelim." dediğini, Meclisin demokrasiye sahip çıktığını anımsatan Özkoç, çünkü bu Meclisin, bu vatanın herkesin olduğunu söyledi.

Özkoç, halkın sokaklara çıktığını, tankların önüne geçtiğini, 251 vatandaşın şehit düştüğünü, binlercesinin yaralandığını, darbenin engellendiğini, elbirliğiyle meşru direnme haklarını kullanarak darbenin önüne geçtiklerini vurguladı.

Özkoç, Adil Öksüz'ün yakalandığını, çırılçıplak soyulup kelepçelendiğini, sonra kelepçelerin sökülüp, giydirilip, eline pasaportu verilerek bırakıldığını, Zekeriya Öz'ün, elini kolunu sallayarak yurt dışına çıktığını, halen kendisinden haber alınamadığını savundu.

Darbe girişimiyle ilgili 289 dava açıldığını, onlarca ağırlaştırılmış müebbet, binlerce hapis cezası alan kişilerin bulunduğunu ifade eden Özkoç, onbinlerce kişinin işten çıkartıldığını, bu kişilerin içinde asker, polis, öğretmen, işsiz olduğunu ancak bir tek siyasinin olmadığını belirtti.

Özkoç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Peki ne yapacağız, çözüm güçlü parlamentodadır. 15 Temmuz gecesi gazi Meclisimizde ölümü göze alan tüm partiler, el birliğiyle güçlü parlamenter sistemi yeniden tesis etmeliyiz. 15 Temmuz darbe girişimi ve ardından gelen 20 Temmuz sivil darbesinin ülkemizde yarattığı enkazı kaldırmalıyız. Yeni darbelerin oluşmasına engel olmalıyız. Demokrasiyi iyi işleyen bir parlamenter sistem haline getirmeliyiz. Güçler ayrılığı temelinde güçlü Meclis, bağımsız yargı ve denetlenebilir bir yürütme olmalıdır. 15 Temmuz, kendi halkına kurşun sıkan FETÖ'yü de ona yol verenleri de asla unutturmayacaktır. Eğer kurucu bir lider arıyorsak onun adı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Eğer bir rejim arıyorsak onun adı laik ve demokratik Türkiye parlamenter sistemidir. Eğer uğruna ölecek vatan arıyorsak onun adı Türkiye Cumhuriyeti'dir."

AK PARTİ'Lİ BOSTANCI'DAN CHP'Lİ ÖZKOÇ'A YANIT

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Özkoç'a sataşma gerekçesiyle yanıt verdi.

15 Temmuz'un hatırlanmasını isteyerek, o gece Marmaris'e bir suikast timi gittiğini, alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı ismin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Bostancı, "Beni üzen şudur; aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı. Onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris'i, oradaki suikast timini, burada darbeye direnen bütün partilerden milletvekillerini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris'e paralel düşüyor." dedi.

Farklı partiler, yaklaşımlar, farklı gelecek tasavvurları olduğunu anımsatan Bostancı, ancak temel hususiyetlerinin ortak olduğunu kaydetti. Bostancı, terör örgütüne yönelik bir angajman çerçevesinde bu rekabeti yürütme haksızlık ve hadsizliğine sahip çıkılamayacağını bildirdi.

Türkiye'nin geçmişinde neler olduğunu herkesin bildiğini, milletin balık hafızalı olmadığını vurgulayan Bostancı, Özkoç'un, bahsettiği Ergenekon ve Balyoz olaylarında, onları FETÖ terör örgütünün yargıladığını belirtti.

Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı o zamanlar, yalanlarla, ihbarlarla, sahtekar yöntemlerle bu işleri yürüttüğünü söylüyordunuz. Aynı yöntemlerle bunlar 17-25 Aralık'ı gerçekleştirdiğinde sizin pozisyonunuz neydi düşünmek lazım. Mesele ilke, demokrasi mi hak ve hukuka sahip çıkmak mı yoksa her halükarda ve her şartta iktidara yönelik bir akılla davranmak ve her türlü yola müracaat etmek mi? Bu konuda kendinizi check etmeniz gerekiyor. Böyle bir günde gönül isterdi ki burada Meclis 15 Temmuz'un hatırasına sahip çıksın. Özgür Özel, Levent Gök, bizim milletvekillerimiz buradaydı. Sahip çıkılacak olan o hatıradır, sahip çıkılacak olan darbeye ortak karşı çıkıştır. Ne yazık ki farklı bir akılla, kesinlikle terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek anlayışla, siyasi rekabetin bir unsuru yapılan bir tavır, bir konuşma sergilenmiştir. Bunun için çok üzgünüm."

DAVUTOĞLU'NDAN 15 TEMMUZ MESAJI

Yeni parti girişiminde bulunduğu iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da özel oturumu izledi. Meclis'e gelişinde yeni parti iddialarıyla ilgili soruları "Bugün birlik günü" sözleriyle yanıtlayan Davutoğlu, eski başbakan ve meclis başkanları için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

Twitter'dan 15 Temmuz mesajı yayımlayan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir millet tarih sahnesine çıkartan en büyük unsur kritik eşiklerde büyük sınava sınamalarda karşı karşıya kaldıklarında verdikleri doğal reflekstir. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimi teşebbüsü ile kaderimize hükmetmek isteyenlere karşı milletimizin her bir ferdi ile her etnik mezhebi kökenden her toplumsal kesimden her siyasi görüşten her bölgeden birlikte verdikleri doğal refleks milletimizin tarih sahnesinde onurla yer almasını sağlamıştır. O gece 'Elif' gibi dimdik duran şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Onlar bize sadece demokrasiyi ve bu ülkeyi bize emanet etmekle kalmadı, aynı zamanda gelecek nesillere her bir kritik eşikte onurla anacakları bir büyük birası bıraktılar.

Bugün bizim üzerimize düşen temel görev bu büyük mirasa sahip çıkmak, insan hakları ve temel demokratik özgürlükler temelinde bir daha bu milletin hiçbir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmaması için omuz omuza vermektir.

Her türlü dışlamanın, ötekileştirmenin karşısında 15 Temmuz gecesi şehit olan aziz şehitlerimiz bize o gece verdikleri mücadele ile aslında temel bir şiarı da öğretmişlerdir. Biz omuz omuza verdik demişlerdi o şehitler. Siz de omuz omuza verin. Bir gün yine böyle bir sınama ile karşılaştığımızda dimdik 'Elif' gibi durun.

Bugün yeni kritik eşiklerin öncesinde hepimizin demokratik değerler ve ilkeler etrafında omuz omuza verme günüdür. Bugün milletimizin kaderine öyle veya böyle dolaylı veya doğrudan darbe teşebbüsleri ile hükmetmek isteyenlere karşı gönül gönüle, yürek yüreğe verme günüdür.

Allah milletimize bir daha böyle acı tecrübe yaşatmasın. Ama böyle bir tecrübeye böyle bir acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler de bilsin ki, biz omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum."