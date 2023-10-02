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TBMM'de Kürtçe basın toplantısı krizi

TBMM'de Kürtçe basın toplantısı krizi
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YSP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, TBMM’de 13 dakikalık Kürtçe basın toplantısı düzenledi. Basın mensupları konuşmayı anlamadığı için soru soramadı. TBMM Basın Bürosu, milletvekili hakkında tutanak tuttu.

YSP'li Öcalan, TBMM’de düzenlediği Kürtçe basın toplantısının ardından, "Bu konuşmayı Kürtçe yapmak zorundaydım. Sorusu olan var mı?" diye sordu. Basın mensupları konuşmayı anlamadığı için soru soramadı. Öte yandan TBMM Basın Bürosu, Meclis’te basın toplantılarının Türkçe dışında bir dille yapıldığı için, milletvekili hakkında tutanak tuttu. 

DHA

Etiketler tbmm meclis ömer öcalan
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