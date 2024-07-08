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TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konu başlıkları

TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konu başlıkları
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TBMM'de bu hafta Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülecek. 9'uncu Yargı Paketi ve kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenleme komisyonların gündeminde olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu haftada birçok konuda mesai yapmayı sürdürecek. Genel Kurul'da Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Düzenleme ile tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak. Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenemeyecek, bu suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılama yolu kapatılacak.

Teklif ile Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Öğretmen adayları atamadan önce burada eğitim alacak.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ ÇOK YOĞUN

Yeni haftada komisyonların gündemi de oldukça yoğun. Adalet Komisyonu 9'uncu Yargı Paketi'ni görüşmek üzere toplanacak.

Teklifte, hakaret suçlarına ilişkin yeni düzenlemeler yer alıyor. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu ön ödeme kapsamına alınacak. Yalnızca hukuk fakültesi mezunları, uzlaştırmacı olabilecek. Ara buluculuk için avukatlık mesleğinde en az 5 yıllık kıdem şartı aranacak.

KAMUDA TASARRUF DÜZENLEMESİ TBMM'DE

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Teklifle tasarruf tedbirlerini izleme, denetim ve raporlama yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek. Tasarruf tedbirlerine uymayan personele yaptırım yolu açılacak. Deprem bölgesindeki illerde, nüfus kaybının hizmete yansımaması için adım atılacak. 

Etiketler TBMM meclis
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