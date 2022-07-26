  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu nohut hasadı yaptı

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu nohut hasadı yaptı

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu nohut hasadı yaptı

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Malatya'da katıldığı nohut hasadında, "Önce yerel yönetimlerimiz, kooperatiflerimiz, derneklerimiz, ortak üretim yapan herkes lütfen topraklara sahip çıksın" açıklamasında bulundu.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Malatya’da nohut hasadına katıldı.

Maçoğlu, “Herkes lütfen topraklara sahip çıksın. Kimse gelip bizi kurtarmayacak, kimse önümüzü açmayacak, bizi kurtaracak kendi ellerimizdir” dedi.

 Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Malatya’da; Hasançelebi ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği’nin düzenlediği nohut hasadına katıldı. Hasat şenliğinde önce nohut toplandı sonra halaylar çekildi. Maçoğlu, elindeki nohutları göstererek, şunları söyledi:

"Şunları iyi görün. Ya bizi zehirler ya da bizden sonraki nesillere sağlıklı bir gelecek bırakır. O nedenle bu toprakları kirletenler sadece toprağı kirletmiyor; bizi, doğayı, yaban yaşamını kirletiyor. Ben Dersim’den Malatya’ya geldim, birçok yere gittim. Her bölgede üretim var, her bölgede çalışma var. Önce yerel yönetimlerimiz, kooperatiflerimiz, derneklerimiz, ortak üretim yapan herkes lütfen topraklara sahip çıksın. Kimse gelip bizi kurtarmayacak, kimse önümüzü açmayacak, bizi kurtaracak kendi ellerimizdir." 

(ANKA)

Etiketler maçoğlu nohut hasadı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İsmail Küçükkaya ''öne çekilmiş'' genel seçimin tarihini açıkladı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı
Otomobile vergi indirimi gelirse fiyatlar ne olacak?
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu koronavirüste son durumu açıkladı
Bankalar yarışa girdi: Emekliye 6.250 liraya kadar promosyon müjdesi
Geçiş garantili ihalelerde mide bulandıran iddia!
Meclis olağanüstü toplanıyor! AK Partili Ünal: ''Katılmayacağız''
''Sünnet derisi'' itirafıyla olay olmuştu! Selen Görgüzel: Hamdi beni silmiş
Pandemide işsiz kaldı, şimdi hem iş hem tatil yapıp ayda 30 bin TL kazanıyor
Doktor sevgilisi genç kadına kabusu yaşattı! Saatlerce süren dehşet