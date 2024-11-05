Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten MHP'ye bir bebek katili resti daha: ''Babamın resmini indirip Öcalan'ın resmini asın''

MHP lideri Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında da eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "TBMM'ye gelsin, DEM Parti'nin grup toplantısında konuşsun" çağrısını yenileyince MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş MHP'yi "Babamın resmini indirin, Öcalan'ı asın" diyerek eleştirdi.

MHP'nin merhum kurucusu ve başbuğu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, MHP'nin yürüttüğü çözüm süreci hazırlıkları kapsamından ve söylemlerinden rahatsız olarak çok sert söylemlerle MHP'yi topa tuttu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan'a yönelik 'umut hakkı' söylemleri sonrası kullandığı ifadeler gündeme adeta bomba gibi düştü.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş "Bugün itibari ile MHP Genel Merkezi'nden (kendisinden tek iz olan) Başbuğ Alparslan Türkeş'in resimlerini indirsinler, terörist başının resimlerini assınlar." sözleriyle MHP'ye yüklendi.

Ayyüce Türkeş sert sözlerini "Başbuğ Alparslan Türkeş'in kemiklerini daha fazla sızlatmasınlar." şeklinde tamamladı ve çözüm süreci ve umut hakkı gibi hamlelere karşı tavrını belli etti.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş kimdir?

Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş çiftinin çocuğu olan Ayyüce Türkeş , 2 Ekim 1977 tarihinde Ankara'da doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da gördü. Yükseköğrenimini 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı. 2003 yılında Bilgi Üniversitesinden MBA derecesi, 2010 yılında "Yabancı sermayeli bankaların enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansmanına etkisi ve uygulamalı bir yaklaşımı" başlıklı tezi ile Marmara Üniversitesinden bankacılık alanında doktora derecesi aldı.

2011 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenerek ABD'ye yerleşti;Selinay ve Alsu isminde iki çocuk sahibi oldu. iş hayatını 2012-2023 yılları arasında New York'ta sürdürdü.Bir siber güvenlik şirketinin ekonomiden sorumlu üst düzey yöneticisi olarak çalıştı.

2023'te Türkiye'ye gelip Adana'nın Kozan ilçesine yerleşti.

2023 yılında Türkiye'de siyasete atıldı. Türkeş, 2023 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'nin Adana 1. sıra milletvekili adayı oldu.

28. dönem Adana İYİ Parti milletvekili olarak meclise girdi; Milli Savunma Komisyonu'nda görev aldı.