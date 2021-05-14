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Uğurcan Çakır transferinde yeni gelişme

Uğurcan Çakır transferinde yeni gelişme

Uğurcan Çakır, yarın son kez Trabzonspor forması ile maça çıkabilir. Genç yıldıza Avrupa'dan birçok kulüpten teklif var.

İngiliz takımlarının yanı sıra İnter, Roma, Lille gibi kulüplerin yakından ilgilendiği yıldız file bekçisi, yaz döneminde yüksek ihtimalle transfer olacak.

Bordo-Mavililer’in altyapısından yetişen Uğurcan, Gençlerbirliği karşısında kendisi açısından duygusal bir maça çıkacak. Trabzonspor Yönetimi, Uğurcan Çakır için en az 20 milyon Euro talep ediyor.

Etiketler transfer uğurcan çakır trabzonspor
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