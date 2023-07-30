Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında "İYİ Parti seçmeni birinci turda Sinan Oğan'a oy verdi. İkinci turda ise sandığa gitmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi" açıklamasında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bunu ilk kez açıklıyorum. İYİ Parti seçmeni birinci turda Sinan Oğan'a oy verdi" diyen Özdağ, "İkinci turda ise sandığa gitmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi" ifadelerini kullandı.