  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia

Ümit Özdağ'dan İYİ Parti seçmeni hakkında dikkat çeken iddia

Güncelleme:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında "İYİ Parti seçmeni birinci turda Sinan Oğan'a oy verdi. İkinci turda ise sandığa gitmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi" açıklamasında bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bunu ilk kez açıklıyorum. İYİ Parti seçmeni birinci turda Sinan Oğan'a oy verdi" diyen Özdağ, "İkinci turda ise sandığa gitmeyip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi" ifadelerini kullandı.

Etiketler zafer partisi ümit özdağ iyi parti kemal kılıçdaroğlu sinan oğan oy verme kim kime oy verdi canlı yayın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bir kiracıya daha %25 zam sınırı dayağı!
Bu mahallede yaşayanlar buzdolabı yerine mağaraları kullanıyor
AK Parti'den İstanbul hamlesi: Aday böyle belirlenecek
Erdoğan'ın başdanışmanı idam istedi
Denizin ortasında yaşam savaşı! 4 gün boyunca sürüklenen tekneye kimse yardım etmemiş
Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? İspanyol doktor açıkladı
İşte geçen haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz'dan Bodrum'da aşka geldi.. Olay pozlar...
Yeni haftada, yine kavrulmaya hazır mısınız ?
Büyükçekmece Gölü'nde vahim manzara: 2 kilometre çekildi