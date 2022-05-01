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Ümit Özdağ'dan Suriyelilere bayram ziyareti

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, bayram için ziyaret ettiği bir Suriyeli sığınmacı aile ile olan dikkat çeken diyaloğu paylaştı.

Göçmenler ile ilgili söylemleri ve açıklamalarıyla kamuoyunda gündeme gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli bir aileyi ziyaret etti. Ziyaret videosunu Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ şu açıklamada bulundu:

“Bursa’da ziyaret ettiğim Suriyeli bir ailenin babası, Suriye iç savaşının ilk 5 yılında Halep’te kalmış, anne babası Suriye’de yaşamaya devam ediyor. Korkusu savaş değil, askere alınmak… Nihayetinde vatanını seven her Suriyeli gibi o da ülkesine dönmek istiyor.”

Ümit Özdağ, ziyarette bulunduğu bir Suriyeli’ye “Suriye’ye gitsen başına bir şey gelir mi? Korkar mısın gidince?” diye sordu. Suriyeli mülteci ise “Ben askere gitmek istemiyorum” yanıtını verdi. 

Ümit Özdağ bu sefer “Peki Suriye’de büyük bir ekonomik kalkınma olsa, yeni inşaatlar yapılmaya başlansa gider misin?” sorusuna “Valla dönsek çok iyi olur çünkü bizim toprak orda” yanıtını aldı.

Bununla birlikte Zafer Partisi Başkanı ziyaret ettiği Suriyeli’ye onları nasıl ülkelerine göndereceğini açıkladı. 

Özdağ “Zafer Partisi olarak Beşar Esad ile görüşeceğiz. Vatanlarınıza dönmeniz için bir çalışma yapacağız. Hangi köyden geldiyseniz veya şehire, oraya dönebileceksiniz. Hakkınızda biliyorsunuz af çıktı, bir takibat da olmayacak” diye konuştu.

Etiketler suriyeli suriyeli aile ümit özdağ zafer partisi sığınmacı suriye
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