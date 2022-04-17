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Üyelik şartıyla erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti

DEVA Partisi'nin, üyelik şartı ile vatandaşlara erzak kolisi dağıtması tepkilere neden oldu.

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde vatandaşlara erzak kolisi dağıttı.

PARTİYE ÜYE OLMA ŞARTI
Esenyurt'un Hürriyet mahallesinde gerçekleştirilen dağıtımın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Vatandaşlara kolileri dağıtılmadan önce partiye üye olma şartı koşulması dikkatlerden kaçmadı.

"SİZİ ÜYE YAPIYORUM, ONAYLIYOR MUSUNUZ?"
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde araçtaki görevli bir kadının, toplanan vatandaşlara "Arkadaşlar ben sizi DEVA Partisi'ne üye yapıyorum kabul ediyor musunuz?" demesi kameralara yansıdı.

Etiketler ali babacan deva partisi esenyurt erzak kolisi üyelik
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