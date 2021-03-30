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YSK seçime girebilecek partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu, 6 Haziran’da Afyonkarahisar/Güney beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için yapılacak seçim nedeniyle aldığı karar kapsamında, 19 siyasi partinin seçime katılabilecek koşulları taşıdığını belirledi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan YSK kararına göre, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi
Anavatan Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokrat Parti
Demokratik Sol Parti
Genç Parti
Halkların Demokratik Partisi
Hür Dava Partisi
İyi Parti
Milliyetçi Hareket Partisi
Muhafazakar Yükseliş Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi

Etiketler seçim ysk yüksek seçim kurulu
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