Yunan yazar Atatürk'e ''şeytan'' dedi ! Türk öğrenciler alkışladı

Boğaziçi Üniversitesi’nde Boğaziçi İslam Topluluğu tarafından düzenlenen bir organizasyonda, Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis Atatürk’e "şeytan" dedi. Tzortis'in bu sözlerini öğrencilerin alkışlaması da dikkat çekti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Boğaziçi İslam Topluluğu tarafından düzenlenen bir programda konuşan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Atatürk'ten “şeytan” olarak bahsetti.

İsim vermeden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını işaret eden Tzortis, skandal konuşmasında, “İslam'ı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu, bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin bu ülkeden, memleketinizde İslam'ı kaldırmak istediğini anlarsınız.

Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapça’yı kaldırdılar, İslami eğitimi kaldırdılar. Bu Allah'ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur?” dedi. Tzortzis’in bu sorusuna öğrenciler ‘şeytan’ yanıtı verdi.

Tzortis’in Atatürk’e “şeytanın dostu” iması yaptığında ise öğrencilerin gülüşüp alkışlaması dikkat çekti. İngiliz asıllı Yunan yazarın daha önce bir kitabı ise, Türkçe’ye tercüme edilerek Timaş Yayınları tarafından basılmıştı.