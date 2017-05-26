Yüzde 10'luk seçim barajı kalkıyor !

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum, Üsküdar’da bulunan Nevmekan’da 16 Nisan’da yapılan referandumla yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili konferans verdi. Mehmet Uçum’un konuşmacı olarak katıldığı konferansı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile gençler ve vatandaşlar izledi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde siyasi partilerin siyaset yapma sisteminin değişeceğini belirten Mehmet Uçum, yeni sistemin yeni seçim sistemi getireceğini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle siyaset yapma anlayışının değişeceğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, “Siyasi partilerin genel başkanlarının siyaset yapması ve siyaset kültürü farklılaşacak. Karşıtlık siyasetinin yerini farklılık siyaseti alacak. Çatışma siyasetinin yerini çekişme siyaseti alacak. Artık çatışmanın tasfiye edildiği karşıtlığın tasfiye edildiği bunun yerine işbirliğinin zorlandığı bir zaviyeden bakmak durumunda kalacaklar. Sistem bunları ona zorlayacak. Ona göre aday olacaklar, aday olmayacaklarsa başka bir aday üzerinde uzlaşacaklar. Nihayetinde başarılı olmazlarsa başarılı olacaklara yerlerini bırakacaklar” dedi.



Yeni sistemin yeni seçim sistemi getireceğine dikkat çeken Mehmet Uçum, “Şuanda siyasi irade bir karar vermek zorunda. Artık yüzde 10’lık seçim barajı meclisin kuruluş ilkesi olamaz. Çünkü onun hükümet çıkarma gerekçesi ortadan kalktı. Meclisin karar almasında tıkanıklık olmasın diye yüzde 3’lük 4’lük barajlar makul. Bir böyle olabilir düşük barajlı kısmı temsil sistemi. Daraltılmış bölge olabilir. Kontenjan milletvekilliği olabilir. Mesela bu temsilde adalet için önemli. Türkiye genelinde yüzde 1 oy almış her siyasi eğilim mecliste temsil edilsin. Yüzde 50 alana 50 tane kontenjan vekilliği verirsin yüzde 30 alana 30 tane yüzde 1 alana 1 tane yüzde 3 alana 3 tane sonuçta temsil çeşitliliğini sağlamış olursun. Tüm bu modeller çalışılır. Bir de yurtdışı milletvekilliğine ihtiyaç var. Yurt dışında 3 milyon seçmenimiz var. Onların da temsiline ihtiyaç var. Bütün bunlar konuşulacak konular. İlke olarak şunu bilmemiz lazım yeni model yeni seçim sistemi getirir” diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından Başkan Hilmi Türkmen, Mehmet Uçum’a konferansta katıldığı için hediye takdim etti.