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Zafer Parti'nin tek belediyesi Bahçeli'nin ismini caddeden kaldırdı

Zafer Parti'nin tek belediyesi Bahçeli'nin ismini caddeden kaldırdı
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MHP'den Zafer Partisi2ne geçen Burdur'un Tefenni İlçesi Belediyesi'nin Meclis toplantısında ilçedeki Devlet Bahçeli Caddesi'nin bir kısmına Sinan Ateş'in bir kısmına da Nihal Atsız'ın adı verildi.

MHP lideri Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan çağrısı sonrasında MHP’den istifa eden Burdur'un Tefenni ilçesi Belediye Başkanı Ümit Alagöz Zafer Partisi’ne katılarak Zafer Partili ilk belediye başkanı olmuştu.

Burdur'un Tefenni ilçesinde, Devlet Bahçeli Caddesi'nin bir bölümü Hüseyin Nihal Atsız Caddesi, diğer bölümü ise Sinan Ateş Caddesi olarak değiştirildi.

Tefenni Belediye Meclisi'nin 3 Ocak 2025 tarihli oturumunda alınan kararlar, 7 evet, 3 ret oyu ile kabul edildi.

Hilal Evleri ile Alparslan Türkeş Caddesi arası Hüseyin Nihal Atsız, Alparslan Türkeş Caddesi ile Atatürk Caddesi arası ise Sinan Ateş Caddesi olarak isimlendirildi.

Oylamada Zafer Partili Belediye Başkanı ve 5 meclis üyesi, 1 İYİ Partili meclis üyesi evet oyu kullanırken, 3 AK Partili meclis üyesi ret oyu kullandı.

 Burdur’un Tefenni ilçesinde belediye başkanlığı görevini yürüten Ümit Alagöz, kasım ayında MHP’den istifa etmişti. Alagöz, bir süre bağımsız olarak sürdürdüğü görevine, Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi’nde devam etme kararı almıştı. 

Etiketler Devlet Bahçeli sinan oğan hüseyin nihal atsız zafer partisi
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