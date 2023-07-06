Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem riskli il ve ilçeleri tek tek saydı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan bir bölgemizi işarete ederek, riskli il ve ilçeleri tek tek saydı.

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Radyo Sputnik’te deprem riskine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş'ta kırılmayan Ölüdeniz fayının güneyine ve Ceyhan, Adana, Göksun, Kozan kesimine dikkat çekti.

Ceyhan, Adana, Göksun, Kozan kesimine öncelik verdiğinin altını çizen Prof. Dr. Ahmet Ercan, “Diğer bir kesim ise Kahramanmaraş’ta ilk depremin olduğu yer Ölüdeniz kırığının en kuzey ucudur, Pazarcık’ta. Ama bilimde ters olan bir şey oldu bu. Normalde Pazarcık merkezinden güneye ve kuzeye doğru kırması gerekirken sadece kuzey kolunu kırdı, güneyi kırmadı. Eğer güneye inseydi Gaziantep'e, Kilis’e daha yakın ve Hatay’dan Suriye sınırından geçerek Reyhanlı'ya doğru büyük bir sıkıntı yaratabilirdi” dedi.

Göksun-Adana arasına da dikkat çeken Ercan, “Şimdi orası bekliyor” diyerek sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“Buralarda yer, yapı incelemeleri yaparak kentsel dönüşümleri hızlandırmak lazım. Bu dediğim yerlerde 1 yıl içerisinde yıkılacak yapıları yıkılmaz duruma getirme olanağımız var.”