Prof. Dr. Ahmet Ercan isyan etti: ''Yeter artık!''

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 44 binden fazla canı yitirdiğimiz asrın felaketiyle ilgili olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu bir kıyım değil mi? Görevinizi yapın, yeter artık" diyerek isyan etti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır yıkıma neden oldu. Resmi verilere göre, can kaybı 44 bin 374'e yükseldi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de olası depremlere ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu.

Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Tüm Türk halkı deprem olacak diye ürperti içinde gözüne uyku girmiyor. Bana soru yağıyor. Size kim dedi yaşadığınız yerde deprem olacak diye? Marmara’da olacak deprem İstanbul’a 25 km, Tekirdağ’a 40, Yalova’ya 35, Karamürsel’e 70, Gölcük’e 80, Mudanya’ya 65, Bandırma’ya 100 km uzakta. Peki! Gölcük depremi buralara etkilediğine göre, K.Çekmece ile Marmara Ereğlisi önünde olacak depremler buralara etkilemeyecek mi?

Biz jeofizik müh, nerelerde hangi büyüklükte deprem olacağını kestiririz, ancak tam zamanını bilemeyiz? Jeofizikçiler dışında açıklama yapmak töreye aykırıdır. Size şurada, burada şu büyüklükte deprem bekliyorum diyenlere, elinizdeki veri tabanı, kanıt ne diye sordunuz mu?

"ASILSIZ HABERLER İLE KİMSELERİ DİNLEMEYİN"

160 bin km2’lik 11 ili kapsayan deprem bölgesinde M7 ya da üzerinde deprem beklemiyorum. Olan oldu. Bundan daha kötüsü yok. Artçı depremlerin olması olağan. Barınaklarınızda kalın. Kimileri, kimi basın korku pazarlıyor. Sizi korkutan böyle asılsız haberler ile kimseleri dinlemeyin.

Türkiye’de kırık geçmeyen çok az yer var. Her kırık deprem üretmez. Ancak diri kırıklar, kırık boylarına uygun olarak deprem üretebilirler. Ancak, deprem üretmesi için yükünü almış olması gerekir. Bunu kim biliyor ki? Sizin sırtınıza çimento torbası koymasalar, çöker misiniz?

"BU BİR KIYIM DEĞİL Mİ?"

44 bin kişi öldükten sonra hangi kötü yapıyı kim yapmış diye araştırıyorlar. Peki! 85 milyon yok yoksul, şu anda yaşarken, evlerinin çürük mü yapıldığını şimdiden inceleyerek onların yaşamlarını kurtarmaya neden çalışmıyorsunuz? Bu bir kıyım değil mi? Görevinizi yapın. Yeter artık!

"BALIK BAŞTAN KOKUYOR"

Sulak, verimli tarım alanlarını yapılaşmaya açan siz değil misiniz? Orada ölen dar gelirli yurtseverlerimizin ölümünden siz hiç sorumlu değilsiniz de, yalnızca yükleniciler mi? Balık baştan kokuyor...

İmar barışıyla yalnızca Kahramanmaraşta 125 bin kaçak yapıyı, aldığınız para karşılığı ak’layan siz değil misiniz? Onun bedelini yurttaşlarımız canlarıyla ödemediler mi?"