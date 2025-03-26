Prof. Dr. Celal Şengör: ''İktidarın aklını başına almasında fayda var''

Prof. Dr. Celal Şengör, Türkiye'nin dört bir yanındaki protesto gösterilerine kendisinin de destek verdiğini belirterek "Türkiye artık bir hukuk devleti değildir. Türkiye hukuk devletidir diyenler ne yazık ki artık doğruyu söylememektedirler. İktidarın aklını başına almasında fayda var" dedi.

Prof. Dr. Celal Şengör sosyal medya hesabından, gündeme bomba gibi düşen bir açıklamaya imzasını attı.

İstanbul Büyük Şehir (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan ve Türkiye'nin dört bir yanına yayılan protesto gösterilerine destek verdiğini belirten Prof. Dr. Celal Şengör, yayınladığı videoda "Günlerdir halkından korkan bir iktidarın yaptığı akıl dışı hareketleri büyük bir endişeyle takip ediyorum. Bu hareketler halkımızın artık taşan sabrının bir ifadesini örtmeye çalışıyor, bu çok tehlikelidir, bunun yapılmaması lazımdır. Sokakta olanlar çapulcuların, vandalların yaptıkları değil, vakur bir halkın hakkını arama mücadelesidir. Türkiye artık bir hukuk devleti değildir. Türkiye hukuk devletidir diyenler ne yazık ki artık doğruyu söylememektedirler. Buna kimse inanmamaktadır. İktidarın mümkün olduğu kadar büyük bir hızla, aklını başına almasında büyük bir fayda vardır" ifadelerini kullandı.