Prof. Dr. Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimlerinde hangi adaya oy vereceğini açıkladı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için yarın sandığa gidecek. Seçim öncesi birçok ünlü isim oy tercihlerini açıklarken, bu isimlerden biri de Prof. Dr. Celal Şengör oldu. Şengör kime oy vereceğini yakın dostu olan Fatih Altaylı aracılığıyla kamuoyuna duyurdu. Altaylı, Twitter hesabından "Bu da Celal Şengör’ün kendi ağzından kendi sesinden tercihi" notuyla Celal Şengör'ün videosunu paylaştı.



"Şengör, çektiği video ile oyunu Sinan Oğan'a vereceğine yönelik iddiaları yalanlayarak, "Sosyal medyada videolu bir açıklama paylaşan Şengör, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için Sinan Oğan Bey'i desteklediğim konusunda, Ötüken Belediyesi adı altında, benim bilmediğim bir kaynak tarafından bir yayın yapılmış. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Yapılan düpedüz ahlaksızlıktır." dedi.

"OYUM KILIÇDAROĞLU'NA"

Oy tercihini açıklayan Şengör, "Benim oyum Kemal Kılıçdaroğlu'nadır. Başından beri de böyleydi. Bugün de bunu halkımıza ilan etmek isterim" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'I ELEŞTİRMİŞTİ

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketine ilişkin Alman Bild gazetesine konuşan Prof Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştirilerde bulunmuştu. Erdoğan'ın tamamen başarısız olduğunu belirten Şengör, "Erdoğan binaların depreme dayanıklı olması için yasalar getirdi. Fakat bu yasalar yürürlüğe girdikten sonra onları denetlemedi. Erdoğan kimsenin bir şey söylemeye cesaret edemediği bir ortam yarattı. Eleştiren memurları başka bölgelere gönderdi ya da kovdu. Pazartesi günü depremden sonra kendisini eleştirenlere tepki gösterdi." diye konuşmuştu.