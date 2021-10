Prof. Dr. Ceyhan'dan yüz yüze eğitim uyarısı: ''Sistemimiz iyice karışacak''

Yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ''Covid-19 ile semptomları çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaları arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemimiz iyice karışacak'' dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Covid-19 salgınına karşı eğitime ara verilmesi tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

“VAKALAR ARTTIKÇA SİSTEMİMİZ KARIŞACAK”

Ceyhan, “Covid-19 ile semptomları çok benzeyen soğuk algınlığı ve grip vakaları arttıkça, eğitime ara vermeyi teste değil semptoma bağlayan sistemimiz iyice karışacak” değerlendirmesinde bulundu.

HIZLI TANI TESTİ ÖNERİSİ

Ceyhan, çözüm olarak “Hızlı tanı testlerinin bir an önce alınıp devreye sokulması” önerisini sunarak, “Bu yolla semptom gösteren çocuklarda kısa sürede Covid tanısı konup izolasyon uygulanabilir. Yoksa her gün on binlerce çocuk ya Covid bulaştırırken okula gidecek ya da Covid olmadığı halde grip veya soğuk algınlığı geçiren çocuklar yüzünden eğitime gereksiz yere ara verilecek” dedi.