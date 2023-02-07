Prof. Dr. Naci Görür 2 ilimizi uyardı: 'Artık daha riskli!''

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, 10 ilin etkilendiği, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin olarak, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından can kaybı sayısı artmaya devam ederken, enkaz altında kalan yurttaşlar için yapılan yardım çağrıları da sürüyor.

Hürriyet yazarı Hande Fırat'a konuşan Prof. Dr. Naci Görür de, 10 ilin etkilendiği depremlere ilişkin olarak, "En büyük tehlike bu saatten sonra artçılar. Şimdiden uyarıyorum Adana ve Hatay daha riskli hale geldi" dedi.

Görür "1999 depreminden sonra hızla, istekle, durmadan işe başlasaydık, 23 senede tüm Türkiye’yi depreme dirençli kentler haline getirirdik. Deprem, hava, su, ekmek kadar gerçektir. Fay kuşaklarında bulunan yerleşim alanlarını dirençli hale getirmeliydik ve getirmeliyizdir" dedi.

Hande Fırat'ın Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...