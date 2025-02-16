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Prof. Dr. Naci Görür büyük Marmara Depremi için tahminini açıkladı

Prof. Dr. Naci Görür büyük Marmara Depremi için tahminini açıkladı
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen ve 11 ilimizi yerle bir edip 53 bin 537 canımızı yitirdiğimiz asrın felaketinden yaklaşık 1,5 yıl önce bölgeyi uyaran Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi merkezli büyük deprem için tahminlerini açıkladı.

Prof. Dr. Naci Görür, bugün Habertürk'te katıldığı programda Türkiye'nin deprem haritasını hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görür, beklenen Büyük Marmara Depremi'nin gelecek 30 yıl içinde gerçekleşme olasılığını yüzde 47 olarak açıkladı.

Prof. Dr. Görür, yaptıkları bilimsel çalışmalarda olası depremlerin büyük ölçüde öngörebildiklerini ifade etti. Afrika Levhası'nın Kıbrıs Yayı'nın altına girmesiyle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı ve üstünde olan Anadolu Levhası'nı gerdiğini vurgulayan Görür, olası bir büyük İstanbul depremin, ekonomik açıdan Türkiye'ye 'diz çökerteceğini' vurguladı.

Prof. Dr. Görür, 6 Şubat deprem felaketinin Bitlis-Zağros hattında büyük bir stres birikimi olduğunu ayrıca belirtti.

Öte yandan önceki günlerde Çanakkale'de, ‘Çanakkale'nin Depremselliği ve Deprem Dirençli Çanakkale' konulu konferansına katılan Prof. Dr. Naci Görür, Ege'deki deprem fırtınası için de Çanakkale'yi büyük yıkım riski için uyararak, Çanakkale'nin çürük zeminde oturduğunu, Kuzey Anadolu Fayı'nın her iki kolu tarafından çevrelendiğini belirterek, "Bu fayların her biri de 7 ve üzerinde deprem üretebilir" ifadelerini kullanmıştı.

Görür, "Bu Ege'de gördüğümüz deprem fırtınası nedeni Afrika levhasının, Anadolu, Ege levhasının altına dalması, üsteki Anadolu levhasının gerilmesi ve lavların deniz tabanına çıkması. Bu çok evrilir ve gelişirse Anadolu'yu rahatsız edebilir" demişti.

Etiketler marmara Marmara depremi naci görür prof. dr. naci görür deprem olasılığı
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