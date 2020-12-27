Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi için ilk açıklama

Elazığ'da saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi. Paniğe neden olan depremin ardından gözler uzmanlara çevrildi.



Deprem tahminleriyle dikkat çeken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından açıklama yaptı. Görür, "Dün Elazığ’da olan 4,1 büyüklükteki bir depremden sonra aynı bölgede bugün de 5,3 büyüklükte bir deprem oldu. Kanaatime göre, bu depremler muhtemelen Ocak 2020 büyük depreminin sonuçları. Bu yörede DAF zonunda kırılmamış irili ufaklı yerler krılıp rahatlıyorlar. Geçmiş olsun" mesajını paylaştı.

Prof. Dr. Görür, sözlerine şöyle devam etti:



"Arkadaşlar, sizi aydınlatmak için küçük bir açıklama yapacağım. Bu konuda bazı meslektaşlarım da zaman zaman yanılıyor. Bu deprem o fay üzerinde değil şu fay üzerinde deniliyor. Doğu Anadolu Fayı yeryüzünde tek bir çizgisel kırık (fay) değil, birçok paralel/yarı paralel kırıktan oluşur. Bu kırık bölgesine “zon” deriz. Fay zonları bazen kilometrelerce genişlikte olur. Zon içindeki faylar arzın derinliklerine doğru ana fay düzlemiyle birleşirler. Tıpkı bir ağaç gibi. Ağacın çok dalı vardır ama hepsi tek bir gövdeye bağlıdır. Elazığ GD’daki DAF’da öyledir."

Elazığ'da şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi