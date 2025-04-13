Prof. Dr. Naci Görür'den peş peşe 2 depremin ardından dikkat çeken açıklama

Van'da bugün peş peşe meydana gelen 3,4 ve 4,1 büyüklüğündeki depremleri yorumlayan ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür son büyük Van depreminin de aynı bölgede gerçekleştiğini hatırlatarak "Bu ters bir fay" dedi.

Bugün Van'ın Satıbey ilçesinde 3.4 büyüklüğünde ve Tuşba ilçesinde 4.1 büyüklüğünde olmak üzere peş peşe iki deprem meydana gelmişti.

Van ve çevresinde büyük paniğe yol açan depremleri yorumlayan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, son büyük Van depreminin de söz konusu bölgede olduğunu hatırlatarak dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Görür sosyal medya paylaşımında, "Van’ın Koçköy mevkiinde 4,0 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem oldu. Bu depremler Yeniköşk fayı üzerinde. Bu ters bir fay. Depremler sığ. Erçek Gölü’ne yakın. Son büyük Van depremi de bu bölgedeydi" ifadelerine yer verdi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...