Prof. Dr. Naci Görür'e İBB Başkanlığı adaylığı teklifi

Ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında hangi siyasi partilerden kendisine hangi tekliflerin geldiğini açıklarken, bir partiden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifi de geldiğini belirtti. İşte Prof. Dr. Görür'e İBB Başkan adaylığı teklifi yapan o parti...

Asrın felaketi için bölgeyi depremden yaklaşık 1,5 yıl önce uyardığı ortaya çıkan ünlü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın Az Öne Konuştum adlı programına konuk oldu.

Prof. Dr. Naci Görür, yerel seçimler için partilerden aldığı teklifleri açıklarken bir partinin kendisine Belediye Başkan adaylığı teklif edildiğini söyledi.

Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İYİ Parti teklif etti, Elazığ Belediye Başkanlığını CHP etti. Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onore ettiler." dedi.

Işık'ın "Kabul etmediniz mi?" sorusuna ise Naci Görür şu yanıtı verdi;

"Kabul edip etmemek değil benim yoluma yöntemime inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Parti'li, MHP'li. Yazıyorlar bana 'Hocam Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor."