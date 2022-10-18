Prof. Dr. Üşümezsoy TV'de enerji uzmanlığına soyunanlara fena patladı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, televizyon programlarında konunun uzmanı olmayan kişilerin Rus gazıyla ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya çeşitli ambargolar uygulamaya koymuştu. Buna karşılık Rusya da batıya sattığı doğal gaza ilişkin bir takım tehditler savurmuştu.

Ukrayna üzerinden gönderilen doğal gazın dünyaya Türkiye üzerinden gönderilmesi Rusya tarafından çok sesli bir şekilde gündeme getirilirken televizyon programlarında da bu konu birçok yönden tartışılmaya başlandı.

Profesör Şener Üşümezsoy da televizyon programlarında doğal gaz ihracatının konuya hakim olmayan "uzmanlarca" yorumlanmasına tepki gösterdi.

LNG ile borularla ihraç edilen gazın karşılaştırılmasına tepki gösteren Şener Üşümezsoy, "Şaşkınlıkla izliyorum. Gazetelerde TVlerde çıkan sözde UZMANLAR Rusya'dan borularla gelen gazın miktarını, Amerika'dan gemilerle gelen LNG ile bir hesaplıyorlar" ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

"LNG yani sıvılaştırılmış gaz yeniden gaz haline getirildiğinde sıvı miktarının 600 katı miktarda gaz yapar! Yanlış değerlendirme yaparak; Gemilerle taşınan gazın Rusya'nın boru hatları ile taşıdığı gazı karşılamasının mümkün olmadığını savunuyorlar!"

LNG NEDİR?

Liquefied natural gas yani sıvılaştırılmış doğalgaz veya LNG İşlenmiş doğal gazı içerisindeki kirliliği arındırarak atmosferik basınçta yaklaşık olarak -163 derecede yoğunlaştırılmış doğal gaz.

Bir birim/hacim LNG buharlaştırıldığında 600 birim/hacim doğal gaz elde edilir. LNG kokusuz renksiz zehirleyici olmayan sıvıdır.