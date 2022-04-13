Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak ? 9 gün müjdesi yolda...

Ramazan ayının sona ermesiyle başlayacak olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca çalışanın aklında aynı sorular var: Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak ? İşte bu soruların yanıtları...

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor ve 4 Mayıs Çarşamba günü sona eriyor. Hafta içi günlerine denk gelmesiyle birlikte vatandaşlarda bayram tatili hesapları da başladı. Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı hafta içi günlerine denk geldiğinde bayram tatili uzatılmıştı. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri idari izne dahil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Eğer bu süreler idari izinden sayılmazsa 2 gün yıllık izin kullanılıp haftasonları da birleştirilirse 9 gün tatil yapmak mümkün olacak. İŞTE O TARİHLER 30 Nisan 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili. 1 Mayıs 2022 Pazar: Emek ve Dayanışma Günü-Hafta sonu tatili. 2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1’inci günü. 3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2’nci günü. 4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3’üncü günü. 5 Mayıs 2022 Perşembe: Mesai günü. 6 Mayıs 2022 Cuma: Mesai günü. 7 Mayıs 2022 Cumartesi: Hafta sonu tatili. 8 Mayıs 2022 Pazar: Hafta sonu tatili.