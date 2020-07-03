Rize'de 15 bin benekli alabalık dereye bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize Şube Müdürlüğü tarafından Çayeli ilçesinde dereye 15 bin adet kırmızı benekli alabalık bırakıldı.



Rize'nin Çayeli ilçesinde ‘Doğal Dere Alabalığı Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' kapsamında 15 bin adet kırmızı benekli alabalık dereye salındı. 2005 yılından bugüne devam eden proje kapsamında düzenli olarak dereye balık salımı gerçekleştiriliyor. Çayeli İlçesi Aşıklar Deresi'nde gerçekleşen etkinliğe Tarım ve Orman Bakanlığı Rize 12. Bölge Müdürü Ahmet Usta, DKMP Rize İl Şube Müdürü Miktat Özyanık, DKMP Trabzon Şube Müdürlüğü Altındere Vadisi Alabalık Üretme İstasyonu Şefi Özgür Alkan, muhtarlar ve izinde olduğu için memleketi Rize'ye gelen DKMP 6. Bölge Müdürü Rıza Kamil katıldı.