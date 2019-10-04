Rum yönetiminden ''Yavuz'' tehdidi!

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden Yavuz sondaj gemisi önceki gün yeniden Doğu Akdeniz'e açıldı. Yavuz sondaj gemisinin 7'nci parsel olarak bilinen bölgede demirlemesi Rumların tepkisini çekti.

TUTUKLAMA EMRİ TEHDİDİ

Rum yönetimi de, Türkiye'nin yasadışı bir adım attığını iddia edilen bir açıklama yayımladı. Yavuz sondaj gemisinde çalışanları 'uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla' tehdit eden Rum yönetimi, "Türkiye'nin kıta sahanlığımız içerisindeki sondaj yapma niyetini şiddetle kınıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine aykırı olduğu öne sürülen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Türkiye, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı göstermelidir. Türkiye'nin bu tutumu, Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun çağrılarını hiçe saymadır. Bu adımlar, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrarı tehlikeye atmaktan çekinmeyen, uluslararası meşruiyetten hızlı ve kesin bir şekilde uzaklaşmayı seçen Ankara'nın pervasızca kışkırtıcı davranışının teyididir. Türkiye, yasadışı faaliyetlerini derhal sona erdirmelidir. Tüm araştırma gemilerini geri çekmelidir."