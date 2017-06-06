Rus turist denizden çıkmadı, ortalık karıştı

Antalya'da denize giren ve 3 saat sudan çıkmayan Rus turist, yakınlarını ve sahildeki turistleri telaşlandırırken, polisi de alarma geçirdi.

Konyaaltı ilçesinde tatil yapan Rus turist Tatyana O. sabah saatlerinden yakınlarıyla birlikte Konyaltı Plajı'na geldi. Saat 08.00 sıralarında denize giren Rus turist uzun süre yüzdü. Tatyana O'nun aradan 3 saat geçmesine rağmen sudan çıkmadığını fark eden yakınları yardım istedi.

Sahildeki diğer turistlerin ve vatandaşların da heyecanlı anlar yaşadığı olay, polisi de alarma geçirdi.

Sahile gelen polisler araştırma yapmaya başladı ve deniz polisinden yardım istedi. Bu sırada denizde kaybolduğu sanılan Tatyana O. yüzerek kıyıya geldi. Gazetecileri gören Rus turist sudan çıkmayarak yeniden açıldı. Tatyana O. ifadesini almak isteyen polis ekibinin çağrılarına olumlu yanıt vermeyerek yüzmeye devam etti.

Sahilde güneşlenen vatandaşlardan Oya Kurnaz, beraber sahile geldikleri turistler arasında bulunan kadının sabah 08.00'de denize girdiğini ancak aradan 3 saat geçmesine rağmen geri gelmemesi üzerine korktuklarını söyledi.

Kurnaz, Rus turistin yakınlarının koşarak gidip polise haber verdiğini anlattı.





Rus turist (sağdaki) yakınlarını korkuttu.