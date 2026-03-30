Rüşvet soruşturmasında gözaltı sayısı 17'ye yükseldi
Uşak Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 4 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürtülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin gün içerisinde İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Diğer yandan sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 13 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
GÖZALTI SAYISI 17'YE ÇIKTI
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Uşak'ta 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 17'ye ulaştı.
DHA
