Saadet Partilileri taşıyan araç kaza yaptı: Yaralılar var

Saadet Partisinin 8. Olağan Kongresi için Ankara'ya gelenleri taşıyan minibüs devrildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek kongre için sabah saatlerinde Konya'dan hareket eden minibüs, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Balgat Mahallesi yakınlarında başka bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan Mahmut G., Fatih K., Ahmet A., Abdullah Hakan G., Latif I., Mahmut K.ve Yener S.ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan 5'i taburcu edildi, diğer 3 yaralının tedavisine devam ediliyor.