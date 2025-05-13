Sabah İstanbul, öğlen Bursa... Bir deprem daha!
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Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Marmara'da deprem hareketliliği devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 14.49'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12.87 kilometre olarak ölçüldü.
Sabah saatlerinde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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