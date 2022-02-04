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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç ifade

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde korkunç ifade

İstanbul'da öldürülen ünlü avukat ve iş insanı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadesi ortaya çıktı.

Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcoğlu cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir balık restoranında silahlı saldırıya uğrayan Mahmutyazıcoğlu'nun katil zanlılarının ilk ifadesi ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, sorguları devam eden tetikçiler Kadir Yasak ve abisi Ali Yasak ile diğer zanlıların ifadelerine göre alacak-verecek meselesi nedeniyle geçen aralıkta taraflar arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede anlaşamayan Kadir ve Ali Yasak kardeşlerin saldırıyı planladıkları belirlendi.

 "YARALAYIP YOLDA BIRAKACAKTIK"

Zanlıların, Mahmutyazıcıoğlu’nu vurduktan sonra neden mekandan sürükleyerek sokağa çıkarmaya çalıştıkları yönündeki soruya, “Yaralayıp yolun ortasına bırakacaktık, olay kontrolden çıktı” şeklinde cevap verdikleri öğrenildi. Ek gözaltı süresi verilen 11 şüphelinin haftaya salı günü mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

 

(Kaynak)

Etiketler şafak mahmutyazıcıoğlu cinayet ifade katil zanlısı katil
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