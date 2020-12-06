Sağlık Bakanı Koca'ya tartışma yaratacak soru!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, 5 Aralık günü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 196 vefat sayısına karşılık sadece 10 büyükşehirde 467 kişinin "bulaşıcı hastalık" nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Adıgüzel, "271 cenaze hangi bulaşıcı hastalıktan oldu? Covid’den daha fazla ölüme sebep olan başka bir bulaşıcı hastalık varsa sağlık bakanı bunu neden açıklamıyor?" dedi.

ANKA’nın aktardığına göre, Sağlık Bakanı Koca’nın “Her bulaşıcı hastalık Covid değildir” açıklamasını hatırlatan Adıgüzel, “Sağlık Bakanı Temmuz ayında 'her vaka hasta değildir' diyordu. Yalanı ortaya çıktı. Eğer 5 Aralık günü bu 10 büyükşehirde 467 bulaşıcı hastalıktan vefat varsa ki var, hepsi belgeli. Sizin tüm Türkiye için açıkladığınız 196 tane cenazenin üstüne 271 cenaze hangi bulaşıcı hastalıktan oldu? Covid’ten daha fazla ölüme sebep olan başka bir bulaşıcı hastalık varsa sağlık bakanı bunu neden açıklamıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

‘TAM KAPATMADAN EKONOMİK GEREKÇELERLE KAÇIYORLAR’

Adıgüzel, 36 milyon nüfusa denk 10 büyükşehirde 5 Aralık günü 467 kişinin bulaşıcı hastalık sebebiyle vefat ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Tüm Türkiye’yi kattığınız zaman nasıl bir sayı çıktığın hayal edin. Hükümet yalan söylemeye devam ediyor, hükümet bu işi ciddiye almıyor. Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye verilerinin son derece kötü olduğunu ve önümüzdeki süreçte çok sıkıntı yaşayabileceğimize dair bir açıklama yaptı. Aylardır tam kapatma söylüyoruz. Akşam-gündüz, hafta sonu- hafta içi kapatmalarla devam ediliyor. Bunların hiçbir önleyiciliği yok. Tam kapatmadan ekonomik gerekçelerle kaçıyorlar. Ekonomik önlemlerin de alınarak insanların sıkıntıdan kurtarılması lazım. Hükümet bunlara yanaşmadığı için bu yalan furyasına devam ediyor.”