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Sağlık Bakanı Memişoğlu, mimar Ece'nin ölüm nedenini açıkladı

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İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak bugün sabaha karşı hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.'nin ölüm nedeniyle ilgili Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama geldi.

Geçtiğimiz Pazar günü, İstanbul Kağıthane’de bulunan evinden Belgrad Ormanı’na çıkmak üzere yola çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G. 4 gün sonra ormanda sağ olarak bulunmuştu.

Mimar Ece G., hastanede tedavi altına alınmış ardından entübe edilmişti. Ancak kötü haber bugün sabaha karşı geldi ve Ece G.’in sabaha karşı 03.00 sıralarında hayatını kaybettiği açıklandı.

İstanbul Kağıthane’de yaşayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G., 2 Mart 2025 Pazar günü “Biraz hava alacağım” diyerek evinden ayrıldıktan sonra Belgrad Ormanı’na gitmiş ve 4 gün boyunca kendisinden  bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sonucunda, 4 gün sonra gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Ancak hastaneye kaldırıldıktan yaklaşık 24 saat sonra hayatını kaybetti.

Müge Anlı ölüm sebebini açıkladı

Atv ekranlarının gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı’nın programında, Anlı Ece G.’nin otopsi raporundan ilk bilgileri açıkladı.

Müge Anlı'nın canlı yayında açıkladığı otopsi raporundan gelen ilk bilgiye göre Ece G.'nin uzun süre aç, susuz kaldığı için organlarının iflas ettiği bilgisi ve ölüm nedeninin ilk bulgulara göre çoklu organ yetmezliği olduğu belirtildi.

Müge Anlı’nın programında, Ece G.’in kaybolmadan önce bir arkadaşına gönderdiği mesajlar da gündeme geldi. 

Bu mesajlarda, “Önce kayboldum, sonra oturdum. Ruhum geride kaldı” ifadelerini kullanmış olması, olayın esrarengiz yönünü daha da belirgin hale getirdi.

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak bugün sabaha karşı hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.'nin ölüm nedeniyle ilgili Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama geldi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu ''Hipotermi'' dedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ece G.'nin ölüm nedeninin hipotermi olduğunu açıkladı. Memişoğlu, ''Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin'' dedi.

İstanbul Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak bugün sabaha karşı hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece G.'nin ölüm nedeniyle ilgili Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan açıklama geldi.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz ise şu bilgileri paylaştı:

"Bu ihtimallerden en net olanı geçirdiği hipotermiden kaynaklı iç organlarında kanama meydana geldiği ve bu sebeple hayatını kaybettiği yönünde. Tabii buna dair kesin raporla ölüm nedeni netleşmiş olacak."

Cenazesi ailesine teslim edildi

Ece G.'nin cenazesi sabah saat 07.00 sıralarında hastaneden Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Yaklaşık 5,5 saat süren otopsinin ardından G.'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Ece G. (36) için Güneşli Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. G.'nin cenazesinin kılınan namazın ardından İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. 

Etiketler ece mimar peyzaj mimarı belgrad ormanı müge anlı canlı yayın atv
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