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  3. 28 Ocak 2020 20:53

Sağlık Bakanı'ndan Corona virüsü hakkında açıklama !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyayı etkisi altına alan ve Aksaray'da da ortaya çıkan Corona virüsü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı'ndan Corona virüsü hakkında açıklama !
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki koronavirüs şüphesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim

(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu.

(Çin'deki Türk vatandaşları) Türk vatandaşımız olarak 25 kişiye yakın olduğunu biliyoruz. Bu sayı 30-35'i bulabilir. Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığımızla işbirliği içerisinde buradan bir Milli Savunma Bakanlığı'nın ambulans uçağı ile getirmekten yanayız

Enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından oluşan bir ekibi güvenlik tedbirlerinin alınması şartıyla Çin'e göndermeyi ve oradan hastalarımızı, vatandaşımızı gelmek isteyenleri getirmekten yanayız.

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