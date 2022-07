Sağlık çalışanlarına şiddet bitmiyor! 50 kişilik grup ile acil servisi bastılar

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın görev yaptığı hastanede öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırırken, sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı daha gündeme geldi.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale geldi, can güvenliği olmayan doktorlar hizmetten çekildi.

"CAN GÜVENLİĞİ OLMAYAN HEKİMLERİMİZ HİZMETTEN ÇEKİLMİŞTİR"

Hekimler Birliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda; "Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servis, yaklaşık 50 kişilik bir grubun basması sonucu çalışamaz hale gelmiş, can güvenliği olmayan hekimlerimiz, can güvenliği sağlanana ve yazılı beyanı tebliğ edilinceye kadar hizmetten çekilmiştir" denildi.

"O DOKTORU ÖLDÜRMEZSEM ADAM DEĞİLİM"

Çukurova Devlet Hastanesi'nde, hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile birlikte girerek acil servise zarar verdiği belirtildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi Resmi Twitter Hesabı'ndan yapılan paylaşımda, "Çukurova Devlet Hastanesinde hasta yakınları camı çerçeveyi indiriyor, "o doktoru öldürmezsem adam değilim" dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok! Arkadaşlarımız hizmetten çekilme hakkını kullandı" ifadelerine yer verildi.

"ŞİDDETE BULAŞAN HERKESİN TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi'nin açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı;

"Bir arkadaşımızın daha şiddete uğramasına tahammülümüz yok! Bir saatten uzun acili işlemez hâle getiren hasta yakınlarına karşı sadece sevk seçeneğinin kullanılmasını kabul etmiyoruz! Şiddetin olduğu yerde biz çalışmayacağız! Saldırganlar ve tehditler varken bir gözaltı bile yok! Hasta bakmaya başlandı Emniyet ekibi burada. Sabaha kadar emniyet desteği devam edecek dendi. Emniyet desteği ile çalışmak zorunda kalmayacağız. Şiddete bulaşan herkesin tutuklanmasını talep ediyoruz. Yöneticimiz arkadaşlarımızın yanında ve SES Genel Merkezi takip ediyor."

POLİS GÖZETİMİNDE İŞLERİNİ YAPTILAR

Saat 23.50 sularında Twitter'dan açıklama yapan Hekim Birliği Sendikası yöneticisi Çağlar Yıldırım, "Üyelerimizin polis kontrolünde hasta bakmaya başladığı bilgisi geldi bize. Artık yeter hekimlerimize iş yerlerinde can güvenliği garantisi talep ediyoruz" dedi. Yıldırım, yaralanmış bir hekim ya da sağlık çalışanın olmadığını da belirtti.