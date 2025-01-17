Sahte içki can almaya devam ediyor: İstanbul'da 4 günde 38'inci ölüm!

İstanbul'da son 4 günde sahte içki tüketimi nedeniyle 92 kişi hastaneye başvurdu. Hastanede hayatını kaybedenlerin sayısı 38’ye yükseldi. 27 kişi ise entübe edildi.

İstanbul genelinde sahte alkolden zehirlenen 92 kişi hastaneye kaldırıldı.

Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerinde başvuranlar tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan 92 kişiden 38’i yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden 27 kişinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

DHA/İHA