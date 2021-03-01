Salda Gölü İÇİN UNESCO’ya başvurdular

Dilekçede, NASA ve bilim insanlarının Salda’ya ilişkin yaptığı çalışmalara dikkat çekilerek Mars’a benzerliği olduğu yönündeki veriler hatırlatıldı. Dünyadaki canlı yaşamının başlangıcı olan tek hücreli canlıların bölgede oluşumunun halen devam ettiği belirtilen dilekçede, gölün bilimsel önemine vurgu yapıldı.

301 BİTKİ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Ayrıca bölgenin ekolojik zenginliğine değinilen dilekçede, Orman Bakanlığı tarafından 2013’te yapılan çalışma sonucu 301 sucul ve karasal bitki türü belirlendiği, bunlardan ikisinin endemik olduğu hatırlatıldı. Yine bakanlığın çalışması sonucu bölgede 110 kuş türüne rastlandığının altı çizilerek bunlardan da 75’inin Bern Sözleşmesi kapsamında koruma alında olduğu aktarıldı.