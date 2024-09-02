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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.

31 Mart Mahalli İdareler ve Yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisinden (YRP) aday olan ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, partisinden istifa etti.

Gülpınar'ın yoluna hangi partiden devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

İHA

Etiketler şanlıurfa büyükşehir belediye başkanı yeniden refah partisi istifa kasım gülpınar
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