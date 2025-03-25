Saraçhane'deki son buluşma... Özel'den yaylım ateşi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir haftadır Saraçhane Meydanı'nda toplanan kitleye bugün son kez buluştu. Özel meydandaki kalabalıkla yaptığı açık oylama sonucu Cumartesi günü saat 12.00'da Maltepe'de Büyük İstanbul Mitingi'nin yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağrısı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başta Saraçhane meydanı olmak üzere Türkiye'nin her yerinde yüz binlerce kişi sokağa çıktı.

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı konuşmada yedinci günün Saraçhane için final olacağını duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden halk, demokrasi nöbetinin 7’inci gününde de Saraçhane önünde toplandı.

CHP Genel Başkanı da bir kez daha otobüsün üzerine çıkıp meydandaki yüzbinlerce vatandaşa seslendi.

Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Eyy Erdoğan, şu kadarcık cesaretin varsa Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarını TRT'den yayınla. Cesaretin var mı?" dedi. Özgür Özel, Saraçhane sonrası nerede ve saat kaçta toplanılacağını açık hava oylamasıyla belirledi.

Özel AYRICA "Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali'yi uyardım. Şimdi Vali'ye söylüyorum; 'Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim." ifadelerini kullandı.

Erken seçim için düzenlenecek büyük mitingin yerini açıklayan Özel, "Cumartesi günü saat 12'de Maltepe'de buluşuyoruz." dedi.

İşte Özel'in konuşmasından satırbaşları:

"Burada yüzbinler, Türkiye'de milyonlar var. Sandık başında 15 milyon yürek var. Kendisini mücadeleye adamış bir Türkiye var.

Biz çokuz. Kalabalığız, omuz omuzayız. Ama karşımızda bir avuç insan var. Onların arkasında ne devlet var ne millet var.

Bir avuç çıkar çevresine karşı omuz omuzayız.

Biz ne zenginleşelim istedik ne mal istedik. Biz üniversiteliye yurt, yenidoğmuşa kreş, insanca yaşam, eşitlik, mutluluk ve huzur istedi. 'Her şeyi ben bilirim' diyen kibirinden yanında durulamayan, milyonlara saldıran sinir küpüne karşı biz de 'Birini bulalım, karşısına çıkaralım' dedik.

Önce bütün üyelerimize sormak istedik. Sonra baktık ondan korkuyorlar. Yıllar önce aldığı diplomasına bile göz koydular. 'Bu aday sadece CHP'nin değil hepimizin adayıdır, sandık koyalım oylayalım' dedik.

Birileri Ekrem Başkanı Silivri'ye koyarken siz de sandığı önünüze koydunuz, onun arkasında kapı gibi durdunuz.

Dosyada kimsenin görmediği, sadece savcının bildiği iftiracı müptezellerin ifadeleri var. Ekrem Başkana iftira atıyor. Kim söylüyor? Söyleyemem. Kod adı, Çınar. Kim biliyor? Kod adı, Ladin. Kim getirdi bunları?

Ben getirdim. Allah seni kahretsin odun. Çınarla ladini getiren odunu da onu oraya getiren odunu da Allah'a havale ediyorum

Ekrem Başkan yalnızca girdiği seçimlerde Erdoğan'a yenilmemiş bir siyasetçi değil bir sonraki seçimde Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayıdır.

Eyy Erdoğan, şu kadarcık cesaretin varsa Ekrem İmamoğlu'na kurduğun kumpas davalarını TRT'den yayınla. Cesaretin var mı?

O polis kardeşlerimi günde 15 saat çalıştıran ve mesaisini vermeyenler, onlara kanunsuz emir verip gençlerimizin üstüne gaz sıktırıyorlar. Polis de ne aldığı maaştan memnun, ne aldığı emirden memnun.

Ama öyle ki her iki tarafı da mağdur eden körüklüyor. Dün 80 milletvekilimiz görev yaptığı halde biz burada beklerken onlar haksız işlemlerle gençlerimize saldırdılar, hem de gözaltı işlemleri yaptılar. Dün emniyet müdürünü uyardım, Vali'yi uyardım. Şimdi Vali'ye söylüyorum; 'Bu meydan boşalmadan, herkes evine gitmeden ben bu otobüsün üstündeyim.

Eğer bir gencime bu gece cop vurursan, plastik mermi atarsan, senin alnını karışlamayan namerttir. Yettiniz be! Ne sözünüze güveniliyor, ne yeminize güveniliyor. Eğer bu kadar halktan koptuysan sensin marjinal!

Biz utancımızı kaybetmedik. Ama korkuyu unuttuk. Bu akşam bu meydanı provoke ederseniz, bu meydanın huzur içinde dağılmasına engel olursanız yarın sizi en rahatsız eden yere 500 bin kişilik çağrı yaparım.

Bugün sekiz gazeteciyi, 'Her şey çok güzel olacak' diyen Berkay'ı tutukladılar. Tayyip Bey'in bilmesi gereken bir şey var. Gözaltıyla, tutuklamayla azalmayız, çoğalırız.

Gözaltına alınan gazeteciler, adliyeden Vatan emniyete geri götürdüler çünkü İstanbul hapisanelerinde yerleştirecek yer kalmadı. Yarın civar illere gönderilmek için planlar yapılıyor. Öğrencileri ve gazetecileri içeri ata ata hapiste yer kalmamış.

Kimlere boykot yapıyoruz söyleyelim. İktidara yalakalık bize düşmanlık yapan TRT'ye yazıklar olsun. TRT'nin düğmesini tamamen kapatıyoruz. Kanal D, CNN Türk işi gücü bırakmışlar, İstanbul'un iradesine kafa tutup ne gazetecilik ne televizyonculuk. Kanal D ve CNN Türk bizden uzak olsun.

TGRT'yi, A Haber'i, Sabah'ı, Turkuaz'ı İhlas'ı gören okuyan, izleyen, bunlardan bir şey satın alan bizden değildir. İHA ve DHA'ya a abone olan belediye başkanlarımı, tüm şirketleri uyarıyorum. Espressolab'ın önünden geçmeyelim. D&R'ı gördüğünüzde karşı kaldırıma geçin.

Bakan'ın ETS Tur'unu yerin dibine batırın.

Milli Piyango'dan uzak durun, misli.com, iddia.com bu sitelerin yanına yanaşmayın.

Gençler kafayı takmış, Ülker diye bağırıyorlar.

HaberTürk ile CNN ipin üstünde yürüyorlar. Bugün grubu vermişler yarıdan fazla. İyi hal durumundan izliyoruz. Ama sınıfı geçen biri var. Demirören AVM'yi başkaları almış, İstiklal'de. Beni aradılar, ben de 'tabelayı kaldır' dedim. İsimleri sökmüşler, adlarını İstiklal AVM yapmışlar. Bu boykotun gücü.

Yarın bu binada sizin sayenizde bir seçim yapılacak.

Tarihin en büyük açık hava halk oylamasını yapacağız. Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkmak için, canlı yayında yargılamalar talep etmek, erken seçim için bir büyük mitinge var mısınız?

Yüzde 80 oyla Maltepe seçildi. Yenikapıcılar kaybetti. Anadolu yakasına gidiyoruz, Ekrem Başkan'a sahip çıkıyoruz. Cumartesi günü saat 12'de Maltepe'de buluşuyoruz.