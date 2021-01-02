Sayıştay raporundan çıktı: TCDD kazalara böyle davetiye çıkardı!

Sayıştay denetçileri, kurumun risk seviyesi yüksek hemzeminlere ilişkin gerekli çalışmaları tamamlamadığını belirledi.Demiryolu hemzemin geçitleri üzerinde yapılan incelemelerde, “seyir momentleri” yüksek 302 hemzemin geçit bulunduğu görüldü.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, son üç yılda hemzemin geçitler üzerinde 271 adet maddi hasarlı kaza meydana geldiği ve bu hasarlar sonucunda 153 kişinin hafif, 43 kişinin ise ağır yaralandığı tespit edildi. Kazalarda 48 yurttaşın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Sayıştay, can kayıplarına neden olan kazaların önlenmesi için gerekli alt veya üst geçit çalışmalarının tamamlanması gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda zafiyet gösteren TCDD uyarıldı.

Aynı demiryolu hattı üzerinde farklı yazılımlara sahip sinyalizasyon sistemlerinin kullanıldığı da açığa çıkarıldı. Demiryolu hatlarındaki sinyalizasyon sistemlerinin kısım kısım büyük bölümünün yabancı firmalar olan yüklenicilere yaptırıldığı bildirildi. Sayıştay, devam eden sinyalizasyon sistemlerinin ‘yerlileştirilmesi’ gerektiğinin altını çizdi.

TCDD’ye ilişkin diğer bazı tespitler şöyle sıralandı:

- Kira süresi biten taşınmazlar yeniden ihale yapılmaksızın uzun sürelerle aynı kişilere kiraya verildi.

- Açık ihale usulü ile ihale edilmesi gereken bazı işlerde pazarlık usulüne başvuruldu.

- Ankara Demirspor’a ihalesiz kiraya verilen taşınmazlarla ilgili sözleşme fesih koşulları oluşmasına karşın fesih işlemi gerçekleştirilmedi.

