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  3. 01 Ocak 2019 08:38

Sayıştay'dan Milli Piyango için ''güvenilir değil'' raporu

Tam 7 senedir yılbaşı özel çekilişi canlı olarak yayınlanmayan Milli Piyango çekilişi için Sayıştay raporunda güven sorunu oluşturuyor ifadesi yer aldı.

Sayıştay'dan Milli Piyango için ''güvenilir değil'' raporu
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Milli Piyango İdaresi'ne ilişkin denetim raporunu Meclis'e sunan Sayıştay, 2012'den bu yana çekilişleri televizyondan canlı yayımlamayan Milli Piyango İdaresi'ni kusurlu buldu.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre Milli Piyango çekilişleri 2012'ye kadar, para karşılığı TRT'de yayınlanıyordu. Ancak, iki kurum arasında ödenecek para konusunda uzlaşmazlık çıkınca TRT, 6 yıldır MP çekilişlerini yayınlamıyor. O tarihten sonra MP çekilişleri, önce noter huzurunda ve halkın katılımıyla, ardından da, “www.millipiyango.gov.tr” adresi üzerinde canlı yayınla yapılmaya başlandı. Ancak Sayıştay 2017 raporunda, çekilişlerin TV'de yayınlanmamasının ‘güven' sorunu oluşturduğunu vurgulayarak, TRT'nin çekilişleri yayınlamaya bir an önce başlaması uyarısında bulundu.

‘SAYIŞTAY BİLE KUŞKULUYSA…'

Hem bilet hem de şans oyunlarında büyük ikramiyenin bazı ilçelere ‘isabet' ettiğini hatırlatan TBMM KİT Komisyonu üyesi ve CHP Milletvekili Atilla Sertel SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Aslında Milli Piyango çekilişi televizyondan yayınlamak istiyor. Ancak TRT 4-5 katı fazla para talep ediyor. Sayıştay bile raporunda kuşku duyuyor, güven sorununa işaret ediyorsa vatandaş ne yapsın, ben niye kuşku duymamayım! Şeffaf ve açık değil. TRT'nin bunu canlı yayınlaması gerekir.  İkisi de devlet kuruluşu, halkın sırtından geçiniyor.”

Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam listeMilli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste

 

Sözcü

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