Seçimlerde zarftan Sedat Peker çıktı

İstanbul Barosu Genel Kurulunda oy verme işlemi tamamlandı. Oy sayım işleminde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir oy çıktı.

İstanbul Barosu Başkanlığı'na Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu üçüncü kez seçilirken; oy sayım işleminde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e bir oy çıktı.

Ancak oydaki notta yazılanlar dikkat çekti.

Av. Mehmet Durakoğlu ve ekibine ağır suçlamalar yer alan notta ''Durakoğlu ve ekibi 'gizli iktidar şakşakçısı''' olmakla suçlanırken; ''Mafya bozuntusu Sedat Peker bile sizden daha iyi yapar''' denildi.

Ayrıca söz konusu notta Sedat Peker'e cübbe giydirilmiş bir fotoğrafta yer aldı.

O oy pusulası şöyle: