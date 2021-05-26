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  3. Sedat Peker'den ''Defne Samyeli'' açıklaması: O kişi Defne Samyeli mi?

Sedat Peker'den ''Defne Samyeli'' açıklaması: O kişi Defne Samyeli mi?

Sedat Peker'den ''Defne Samyeli'' açıklaması: O kişi Defne Samyeli mi?

Sedat Peker'in "Defne Hanım" açıklaması sonrası Twitter'da gündem olan Defne Samyeli, Sedat Peker'e ateş püskürmüştü. Sedat Peker o kişinin Defne Samyeli olmadığını açıkladı.

Etiketler sedat peker defne samyeli açıklama
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