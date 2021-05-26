Sedat Peker'den ''Defne Samyeli'' açıklaması: O kişi Defne Samyeli mi?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, akşam saatlerinde "Defne Hanım" olarak işaret ettiği kişiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Sedat Peker'in "Defne Hanım" açıklamasından sonra Defne Samyeli bir paylaşım yaparak Sedat Peker'i açıklama yapmaya davet etmişti. Samyeli'nin paylaşımı sonrası Sedat Peker yeni bir açıklama yaptı.

İşte Peker'in o açıklaması:

"Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim."

Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim.