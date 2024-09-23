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Sedat Peker'den MHP’li ismin oğlunun sünnetine dev çelenk

Sedat Peker'den MHP’li ismin oğlunun sünnetine dev çelenk
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Sedat Peker, 14 Eylül'de MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret edip oğlunun sünnet düğünü davetiyesini verdikten bir gün sonra istifa eden eski MHP Kocaeli İl Başkanı Nuri Demirbaş'ın oğlunun sünnet düğününe çelenk gönderdi.

14 Eylül'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edip oğlunun sünnet düğünü için davetiye veren Nuri Demirbaş, ertesi gün MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevinden sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etti. 

Duvar'dan Sebahattin Aydın'ın haberine göre, Demirbaş’ın oğlunun sünnet düğünü dün Gebze’de bulunan Şişecam Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

MHP Kocaeli İl Teşkilatı’nın yeni yöneticileri sünnet düğününe gitmezken AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ve AKP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere çok sayıda ilçe belediye başkanı davete katıldı.

Protokol masası AK Partili başkanlardan oluşan sünnet düğününde, firari suç örgütü lideri Sedat Peker’in adının yazdığı dev çelenk dikkat çekti.

Etiketler sünnet sünent düğünü çelenk dev çelenk MHP sünnet sedat peker
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