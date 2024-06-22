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Şehidin vasiyeti yürekleri yaktı

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Pençe Kilit operasyon bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce açıkladığı vasiyeti yürekleri yaktı.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün yapılan arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü mensupları ile girilen temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz şehit düştü.

Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'taki ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberinin ardından şehidin vasiyeti de ortaya çıktı. Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı.

Pençe- Kilit Operasyonu'nu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un arkadaşları tarafından cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Horoz’un "Volkan beni rüyasında görmüş, şehit oluyormuşum. Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Cennette hepimiz iftara davetliyiz" sözleri yürek burktu.

Pençe Kilit operasyon bölgesinde eli kanlı bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce açıkladığı vasiyeti yürekleri yaktı.

Vasiyeti yerine getirilecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un, adına bir Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması vasiyetinin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yerine getirileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehadete kavuşmadan 3 gün önce çektiği videoda, 'Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden' vasiyetini, bizler TDV olarak yerine getireceğiz inşallah. Elhamdülillah şehitlerimizin her biri bir dağ gibi önümüzde duruyor, sarsılmaz imanları ve böylesine şahitlikleriyle bizlerin yolunu aydınlatıyor. Yüce Rabbimiz Şehidimiz Mehmet Ali Horoz'a rahmet eylesin, Peygamber Efendimize (s.a.s) komşu eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, cumartesi günü öğle namazına müteakip Onkişubat ilçesi Hasancıklı Mahalle Mezarlığı'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Etiketler şehit şehidin vasiyeti vasiyet mehmetçik TSK
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