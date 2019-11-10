Şehit annesi Pakize Akbaba'nın Meclis'e girmesi yasaklandı

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hakkında 4 yıl hapis istemiyle açılan dava ile gündeme gelen Şehit Anaları Derneği Pakize Akbaba'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girişinin yasak olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu yasağın nedeni ise, Akbaba'nın çözüm süreci döneminde tepkisini göstermek için Meclis'te Türk Bayrağı açması.

Konu ile ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Pakize Akbaba, çözüm sürecini protesto için Meclis'te Türk Bayrağı açmasının görüntülerini paylaşarak, "Evlatlarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün meclisine benim girişimin yasak oldugunu biliyor musunuz?

Çözüm süreci adlı ihanet sürecini protesto için mecliste TÜRK bayrağı açtım diye o gün bugündür AK Parti tarafından meclise girişime yasak konuldu. Bunu da bilin yavrularım." ifadelerini kullandı.