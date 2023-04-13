Selvi Kılıçdaroğlu kararını verdi
'Beslenme Saati' Projesi'ni yaygınlaştırmak amacıyla çıktığı Karadeniz turuna ilişkin bir video yayımlayan Selvi Kılıçdaroğlu, "Yetersiz beslenen tek bir çocuğımız kalmayana kadar yollarda olacağız" mesajını paylaştı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi'nin yaşama geçirdiği 'Beslenme Saati' Projesi'ni yaygınlaştırmak amacıyla çıktığı Karadeniz turuna ilişkin bir video yayımladı.
Çocukların refah seviyesinin yükselmesi için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Selvi Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Çocuklarımızın yüzü gülsün, karnı doysun, benden mutlusu yok. Tüm Türkiye'de çocukların gözlerindeki ışık hiç sönmesin diye, yetersiz beslenen tek bir çocuğumuz kalmayana kadar yollarda olacağız."
Çocuklarımızın yüzü gülsün, karnı doysun, benden mutlusu yok. Tüm Türkiye'de çocukların gözlerindeki ışık hiç sönmesin diye, yetersiz beslenen tek bir çocuğımız kalmayana kadar yollarda olacağız. pic.twitter.com/i2eHuwL8ff— Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) April 13, 2023
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