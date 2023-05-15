Selvi Kılıçdaroğlu: ''Umudumuzu diri tutacağız''

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalan seçim sonucundan sonra ‘umut mesajı’ verdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,42; Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,95; Sinan Oğan yüzde 5,2 ve Muharrem İnce yüzde 0,43 oy almasıyla ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Ülkemiz için, halkımız için umudumuzu diri tutacağız, kadınlar ve çocuklarımız için başarmalıyız” yazdı.