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  3. 12 Eylül 2020 11:35

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı
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Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş JK Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü'nün yaptığı açıklama şöyle:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF’nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’da pozitif sonuca rastlanmıştır.

 
Yalçın’ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır"

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